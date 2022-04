Jessilane e Linn da Quebrada - reprodução da TV Globo

Publicado 08/04/2022 13:37 | Atualizado 08/04/2022 17:01

Rio - Jessilane e Linn da Quebrada conversaram sobre o rumo do jogo 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na área externa da casa, nesta sexta-feira. As duas especularam a dinâmica desta semana e refletiram sobre o próximo paredão.

“Sonhei que eles colocavam eu, você e o Pedro [Scooby]”, começou Linn. “No mesmo Paredão?”, perguntou a professora. Linn confirmou e explicou: “Para já eliminar uma das duas, eu no caso”. Jessilane, então, refletiu: “Não consigo ver essa força que vocês veem em mim. Não acho que eu seja forte não. Acho que às vezes eu fico sentindo isso, que eu só não saí porque eu não fui mais para o Paredão depois daquele que eu fui com a Jade [Picon] e com o Arthur [Aguiar]”.

Em seguida, Linn questionou a amiga. “Será que o Arthur pode imunizar alguém?”. “Por quê? Ele está com as asinhas?”, quis saber a bióloga sobre o avatar do ator no painel tático. “Acho que não né...”, respondeu a cantora. "Quem colocou? Se foram eles mesmos pode ser que seja. Mas se for, não vai mudar nada. Vai imunizar o PA [Paulo André], vai votar no Gustavo, vai dar no mesmo”, afirmou Jessi.