Lázaro Ramos dirigiu o filme Medida Provisória - Divulgação

Publicado 09/04/2022 09:25 | Atualizado 09/04/2022 09:43

Rio - Lázaro Ramos voltou a se pronunciar sobre sua saída da TV Globo, em setembro do ano passado, quando trocou a emissora carioca por um contrato de exclusividade com o Amazon Studios. Em debate na pré-estreia de "Medida Provisória", o diretor do longa explicou que deixou a rede do plim plim por enfrentar dificuldades para lançar projetos, destacando a baixa contratação de profissionais negros.

"Troquei a Globo pela Amazon por estar um pouco cansado de pedir, como se eu fosse um pedinte, como se eu tivesse de implorar por uma coisa que é poderosa, que são os nossos profissionais, a nossa história", declarou o ator, em evento realizado no Recife, em Pernambuco, segundo informações do site NaTelinha.

"Eu mudei justamente por isso. Acho que o que fazemos é muito válido. Pena que o mercado está atrasado, mas na hora que eles enxergam a gente, podemos nos juntar e fazer um 'Medida Provisória'. Isso para mim é muito importante hoje em dia. Em tudo o que eu fizer, a capacidade e a qualidade dessa gente toda que tem no nosso país será vista", completou Ramos, que dirigiu o filme estrelado por Taís Araújo, Seu Jorge, Adriana Esteves e "Alfred Enoch", conhecido pela saga "Harry Potter" e a série "How To Get Away With Murder".

Primeiro longa de ficção em que Lázaro assina como diretor, "Medida Provisória" enfrentou algumas dificuldades para estrear no Brasil, mesmo depois de ser premiado em festivais internacionais. Com temática antirracista, o filme demorou dois anos entre o fim das gravações e a estreia no Festival do Rio, em dezembro do ano passado, por causa de entraves burocráticos da Agência Nacional do Cinema (Ancine). A obra chega oficialmente aos cinemas de todo o país na próxima quinta-feira, dia 14.