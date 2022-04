Fundador do Soweto, Claudinho de Oliveira comenta filiação de Belo ao partido de Bolsonaro - Reprodução/Instagram

Publicado 09/04/2022 13:47

Rio - A filiação de Belo ao Partido Liberal (PL), atual sigla do presidente Jair Bolsonaro , causou uma declaração contrária de Claudinho de Oliveira, um dos fundadores do grupo Soweto, do qual Belo fez parte por quase 10 anos. Em postagem no Instagram, Claudinho criticou o posicionamento do pagodeiro ao compartilhar um longo desabafo.

"Por ora, só posso dizer que o povo brasileiro de origem mais humilde não pode se deixar trair pela memória, sobretudo pela ausência da memória de nossas perdas e retrocessos nos últimos anos", começou o cantor e compositor responsável pela criação do Soweto, no ano de 1990, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo.

Em seguida, Claudinho relembrou a história do grupo e as marcas que o samba carrega por diversas lutas sociais, principalmente contra o racismo e a desigualdade. Depois, o sociólogo deixa clara sua decisão de romper as relações com Belo por discordar da posição política assumida pelo cantor.

"Belo, meu cumpade, de lá pra cá muita coisa aconteceu, o samba nos uniu e nos separou, mas jamais nos colocou em lados distintos. Afinal, somos do mesmo lugar, e vivenciamos, pelo menos até o momento de sua filiação no time de Bolsonaro, a mesma utopia de uma história de luta política e social que o próprio samba conta e reconta desde o século 19", escreveu.

"Mas desta vez, pela primeira vez, estamos em lados opostos e lutamos por uma ideia de Brasil muito diferente. Ainda que surpreso, faz parte do jogo democrático respeitar decisões alheias. Todavia, em respeito à história essencial do Soweto e sua narrativa fundacional, grito forte e em bom tom: Fora Bolsonaro!", finalizou Claudinho, que deve concorrer ao cargo de deputado estadual pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) nas eleições deste ano, segundo informações da colunista Mônica Bergamo, do jornal 'Folha de S.Paulo'.

