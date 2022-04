Belo se filiou ao partido de Bolsonaro - Rodrigo Gorosito

Belo se filiou ao partido de BolsonaroRodrigo Gorosito

Publicado 06/04/2022 12:22 | Atualizado 06/04/2022 13:41

Rio - Após ter recebido o convite para se filiar ao Partido Liberal (PL), mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, o cantor de pagode Marcelo Pires Vieira, conhecido como Belo, anunciou sua candidatura ao partido e pretende concorrer a um cargo de deputado federal pela legenda. Nas últimas semanas, o cantor se apresentou para os convidados dos aniversários do governador Cláudio Castro (PL) e do ex-secretário de governo Rodrigo Bacellar (PL).

Em 2014, Belo chegou a se preparar para uma candidatura nas eleições daquele ano, porém, a candidatura não se firmou. O então partido faz oposição ao hoje presidente Bolsonaro. O cantor era filiado ao PCdoB.



Alguns bolsonaristas, no entanto, não gostaram de saber que dividem a bancada com o pagodeiro, que já foi preso três vezes. Sendo a última em 2021, depois de promover aglomeração durante a pandemia, em um show na Maré. Nas outras duas ocasiões, em 2002 e 2004, o artista foi acusado de ter envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi condenado a prisão em regime fechado, onde ficou preso por quatro anos. Mas está livre do processo desde 2010. A Vara de Execuções Penais concedeu-lhe um indulto.