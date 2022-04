Felipe Neto - Reprodução

Publicado 06/04/2022 12:52 | Atualizado 06/04/2022 12:53

O movimento "Cala-Boca Já Morreu", criado em 2021 pelo comunicador digital Felipe Neto e personalidades comprometidas em auxiliar pessoas que sofrem perseguição ou silenciamento por se expressarem, estreia uma nova fase. Para inaugurá-la e seguir no combate ao autoritarismo na internet brasileira, o projeto realizará um seminário online que contará com a participação de diversos criadores de conteúdo e formadores de opinião.



O youtuber Felipe Neto, o movimento Sleeping Giants Brasil, o humorista crítico/ativista Yuri Marçal, a jornalista Flávia Oliveira, o fundador da Rede Liberdade, Beto Vasconcelos, e a artista/ativista Preta Ferreira serão os palestrantes do evento.

O encontro irá contemplar mesas em que serão debatidos temas que visam a garantia dos direitos humanos no universo digital, como, por exemplo, maneiras seguras e responsáveis de se expressar na rede e como lidar com potenciais riscos ao se criar conteúdo.



Realizado nos dias 12 e 13 de abril, às 18h, o bate-papo será transmitido no perfil de Instagram do Instituto Vero (@veroinstituto), com moderação do cofundador e diretor do Instituto Vero, Caio Machado. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.calabocajamorreu.com.br/evento



Temas



MESA #01: COMO TORNAR A INTERNET UM ESPAÇO MAIS SAUDÁVEL?



12/04 | 18h



Descrição: O ambiente online demanda dedicação por parte do criador, mas também responsabilidade na hora de se expressar. É necessário atuar com segurança para termos uma internet mais segura e com menos ódio para todos.



Participantes: Felipe Neto, Preta Ferreira e Beto Vasconcelos.



MESA #02: CRIAR NA REDE: COMO LIDAR COM OS RISCOS?



13/04 | 18h



Descrição: Trabalhar e criar conteúdo online não é só alegria. Precisamos entender os riscos e os desafios associados à visibilidade que vêm com essa prática.



Participantes: Yuri Marçal, Sleeping Giants e Flávia Oliveira.