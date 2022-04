Paolla Oliviera - Divulgação / TV Globo

Publicado 09/04/2022 23:03 | Atualizado 09/04/2022 23:04

Paolla Oliveira está pronta para interpretar mais uma personagem icônica na televisão brasileira. É que a atriz está escalada para o elenco da novela "Cara e Coragem", da Globo, que irá substituir "Quando Mais Vida Melhor!", na faixa das 19h. E para comemorar o momento e trazer aquele spoiler para seus seguidores do Instagram, a musa falou um pouco sobre a trama, além de trazer as primeiras imagens da personagem.

Na trama, escrita por Claudia Souto e com direção artística de Natalia Grimberg, Paolla dará vida a linda e destemida Patrícia Lima, também conhecida como Pat. E a moça é corajosa, viu? Apesar do visual belíssima, a personagem é uma dublê de ação, divertida em, claro, cheia de corajosa.



"Ela tá chegando com muito estilo! A SUPER-Pat é minha nova personagem em #CaraECoragem, próxima novela das 19h. SUPER heroína do dia a dia", adiantou a atriz, no Instagram, ao compartilhar as primeiras imagens do visual da gata.

Recentemente, Paolla Oliveira mostrou um momento de gravação da novela em um heliponto. Em sua rede social, ela também exibiu a preparação que está fazendo para a trama. Mas Pat também seu lado romântico. Ela é casada com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), por quem tem grande afeto. "Cara e Coragem" é uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios que tem previsão de estreia em maio.