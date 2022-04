Rodrigo Mussi segue em recuperação na UTI e deve passar por ressonância para verificar lesão na coluna - Reprodução/Instagram

Rodrigo Mussi segue em recuperação na UTI e deve passar por ressonância para verificar lesão na colunaReprodução/Instagram

Publicado 09/04/2022 21:09

Internado desde o dia 31 de março, quando sofreu um acidente de carro, em São Paulo, Rodrigo Mussi vem respondendo bem ao tratamento. Neste sábado, Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, afirmou que o gerente comercial iniciou o processo de extubação, além de começar a recuperar a consciência.

Rodrigo está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, desde que sofreu um traumatismo craniano. "O Rod segue estável, já tendo iniciado o processo de extubação, que pode levar alguns dias, pois segue agitado. Além disso, tem atendido bem os comandos, recuperando aos poucos a consciência. Continuamos otimistas e com muita fé de que logo o Rod estará conosco", afirmou Diogo nas redes sociais.



Nesta sexta-feira, Diogo, responsável por atualizar amigos e seguidores sobre o estado de saúde do irmão, informou que segundo uma ressonância, tudo indica que a medula do paciente não foi afetada no acidente de carro. "Foi feita a ressonância pela manhã e a equipe de neuro vai saber como proceder. Tudo indica que não pegou medula. Rod está com forças nos pulmões. Ou seja, já está respirando 'sozinho', sendo que o respirador está funcionando apenas como suporte no momento", escreveu.

Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada da última quinta-feira, 31 de março, e precisou se submeter a duas cirurgias desde então. Uma na cabeça em decorrência do traumatismo craniano que sofreu, e outra na perna, consequência de uma fratura exposta.