Eliezer e Arhur AguiarReprodução de vídeo

Publicado 09/04/2022 17:34 | Atualizado 09/04/2022 17:35

A formação do décimo terceiro Paredão do "Big Brother Brasil 22", da Globo, segue reverberando por entre as conversas deste sábado na casa mas vigiada do país. Durante a tarde, Arthur Aguiar confessou a Eliezer que gostaria de ter trazido ele para seu grupo de aliados. Em conversa na área externa, o ator pontuou situações que impediram a parceria com o designer.

"Eu queria muito ter te trazido para o nosso lado. Queria muito, mas acabou não acontecendo. E também quando você começou a ficar com a Nat aí também ficou mais difícil. Aí que não dava mais mesmo. E também rolou a sua parada com o Scooby", disse Arthur.



Eliezer concorda, dizendo que ao ator que ele e Douglas Silvas foram as únicas pessoas que lhe deram abertura no jogo: "Aí entrou o Gustavo com algo já em cima de mim, com alvo declarado. O Scooby nunca me deu abertura, a gente nunca foi próximo o suficiente para ser aliado. Com o PA tivemos pouquíssimas trocas ao longo de todo o programa, ele sempre estava muito colado com o Scooby e as pessoas que eu me aproximei, o jogo foi consequência da relação".



O designer ainda confessou sobre sua estratégia quando chegou no "BBB22": "Você, a Lina, a Jade…Tiveram pessoas que chegaram aqui com pensamento de jogador. Vieram para jogar. Eu fui aprendendo. Não cheguei aqui como 'vou jogar'. Cheguei aqui assim: 'vou viver'. Aí depois entendi que isso aqui é um jogo, pra sobreviver aqui o que eu preciso fazer?! Aí que eu fui me articulando, me movimentando", disse.