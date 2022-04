Deborah Secco - Reprodução do Instagram

Deborah SeccoReprodução do Instagram

Publicado 09/04/2022 16:47

Musa! Deborah Secco aproveitou o sábado ensolarada que fez no Rio para reforçar o bronzeado! Antes de chegar à praia, a atriz posou com seu biquíni colorido em frente ao espelho e dando um pequeno spoiler do modelito escolhido para o passeio. "Bora para o sol", escreveu em uma das legendas no Instagram.



fotogaleria

Ela, que sempre aparece pegando uma piscininha em dias de folga, resolveu colocar o pé na areia e, claro, encantou seus seguidores ao compartilhar os cliques. Além do biquíni colorido, que valorizou ainda mais as curvas da estrela, Deborah optou por uma viseira e óculos para se proteger.