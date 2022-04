Juliette e Duda Beat se apresentam juntas em show no Rio

Rio - A cantora Duda Beat recebeu ninguém menos que a ex-BBB Juliette em seu show, na Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira. As duas artistas se abraçaram muito e mostraram sintonia no palco. Juliette apostou em um modelito preto, com transparências e cheio de estrelinhas. Já Duda usou um look vermelho cheio de franjas. Famosos como Camila Queiroz, Kleber Toledo e Giovanna Grigio, entre outros, prestigiaram o evento.





