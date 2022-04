Thais Braz - Reprodução do Instagram

Publicado 09/04/2022 18:31

Olha ela! Thais Braz deixou seus seguidores do Instagram babando ao compartilhar uma série de fotos em que aparece de biquíni. A ex-BBB posou toda estilosa durante uma visita a Luiziana, em Goiás. Nos cliques, a gata aparece usando a peça preta com detalhes em brilho, recebendo muitos elogios nos comentários.

Ligadinha no mundo da moda, Thais ainda finalizou o look com óculos da grife sol da Chanel. "Luziânia, GO", informou ela na legenda. Os cliques fizeram tanto sucesso que não passaram despercebidos pelos fãs e seguidores da estrela, principalmente pelo olhar atendo de Gui Napolitano, namorado da morena.

"Nossa seeeeenhora", publicou o também ex-BBB nos comentários. Por entre os comentários de fãs e seguidores então: "Deslumbrante", "Linda demais", "Perfeita", "Adorei o look".