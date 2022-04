Ivy Moraes - Reprodução do Instagram

Ivy MoraesReprodução do Instagram

Publicado 09/04/2022 19:40 | Atualizado 09/04/2022 19:45

Ivy Moraes, que participou da vigésima edição do "Big Brother Brasil", da Globo, teve sua conta do Twitter hackeada na tarde deste sábado (9). A pessoa, que se intitula como "Julia", entrou no perfil da mineira e fez acusações sérias sobre um suposto caso de traição do passado. Com as postagens, seguidores, amigos e ex-participantes do reality show saíram em defesa da colega de confinamento.



Nos compartilhamentos, "Julia" expõe supostas conversas de Ivy no WhatsApp. De acordo com a tal invasão hacker, a ex-BBB teria revelado para as colegas um possível envolvimento com o noivo da mulher, Tudo isso enquanto estava em um relacionamento com Rogério Fernandes, seu ex-marido.

Logo que os tweets começaram a surgir, inúmeras pessoas saíram em defesa de Ivy. Giselly Bicalho, que é advogada e também esteve confinada com a mineira no "BBB20", disse que ajudará a amiga com um processo civil e criminal. "E vamos de processo!!!!!! Criminal e civil se prepara! Pq se depender de mim vai ter uma banca de advogadas em defesa da Ivy", escreveu ela, em sua conta no Twitter.

Flay, da mesma edição do programa, também se manifestou. A cantora tentou aconselhar a hacker "Julia", dizendo que ela "não vai ganhar nada com isso". "Esse homem que tá destruindo tua vida te levando ao ponto de passar por um constrangimento desse para todos os lados, não se permita isso, resolve no off. Tu não vai ganhar nada com isso, só prejú", publicou a artista no microblog.



Representantes de Ivy Moraes contaram a revista "Quem" que as a equipe está tentando recuperar a conta invadida. "Estamos concentrando todos os esforços em recuperar conta dela do Twitter, que mudaram senha, e-mail, estamos concentrados nisso, na hora em que ela recuperar a senha, ela vai se pronunciar".

E vamos de processo!!!!!! criminal e civil se prepara! Pq se depender de mim vai ter uma banca de advogadas em defesa da ivy — Gizelly Bicalho (@gizellybicalho) April 9, 2022