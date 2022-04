Leonardo e Caio Afiune - Reprodução do Instagram

Publicado 09/04/2022 20:20 | Atualizado 09/04/2022 20:25

Encontro de milhões! O ex-BBB Caio Afiune, que participou do "Big Brother Brasil 20", da Globo, realizou um "sonho de infância", como ele mesmo ressaltou. É que o fazendeiro finalmente conheceu o cantor Leonardo pessoalmente. Fã declarado do sertanejo, o goiano não se fez cerimônia e aproveitou pra "tietar" o ídolo.



"Eu estou até tremendo. As palavras sumiram da boca tudo", comentou Caio ao se deparar com Leonardo: "Que honra, ele é diferente demais". O registro do encontro foi compartilhado em seu perfil do Instagram, neste sábado. O ex-BBB ainda acrescentou que conhecer Leonardo era um desejo antigo.



"Um sonho de criança e aos meus olhos impossível de acontecer se realizou! Que felicidade ter conhecido você, Leonardo. Você é muito melhor do que imaginava! Obrigado pela atenção, carinho e educação comigo! E mesmo tendo sido rápido, já demos risada e conversamos fiado do jeito que a gente acha bom! Deus te abençoe sempre", escreveu ele na legenda.



Caio compareceu ao show de Leonardo e de outros sertanejos como Chitãozinho & Xororó e Zeze di Camargo & Luciano. A apresentação ocorreu, na noite da última sexta-feira, em Valinhos, em São Paulo.