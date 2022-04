Lilian Ribeiro dividiu reflexão sobre a vida enquanto passa por tratamento contra o câncer de mama - Reprodução/Instagram

Publicado 10/04/2022 12:13

Rio - Lilian Ribeiro emocionou os seguidores, neste sábado, ao compartilhar um desabafo sobre o momento que vive em sua luta contra o câncer de mama. Em postagem no Instagram, a apresentadora da GloboNews comparou duas fotos suas e refletiu sobre a "linha do tempo estranha" que tem percorrido desde que foi diagnosticada com a doença, em outubro do ano passado.

"Fui postar a segunda foto e me lembrei da primeira. Parece que faz uma vida, mas essa moça sou eu há exatos 48 dias - posando ao lado da nova folha que nasceu no pé de Costela de Adão. E agora me pego pensando sobre esse 'renascer'. Seria de fato uma vida nova? Ou apenas uma face de nós que ganha espaço pra florescer?", questionou a jornalista, na legenda da publicação.

Continuando a reflexão, Lilian escreveu: "Nessa linha do tempo um pouco estranha que tenho percorrido, alguns instantes parecem borrões. Outros levam uma eternidade em minha memória. Há dias em que sou apenas o balde cheio, que qualquer gota faz desaguar. Um rio de emoções ainda me atravessa, e vira e mexe, me pego olhando para dentro, uma mergulhadora em mim mesma, tentando reconhecer o que de novo me ocupa. Escrevo aqui, a quem me lê e a mim mesma, só para lembrar desse eterno 'dia após outro'".

Nos comentários, a apresentadora recebeu diversas mensagens de apoio de amigos e fãs. "Você é uma inspiração. Fé, saúde e um abraço forte", declarou a atriz Cris Vianna. "Minha querida guerreira! Força!", desejou a jornalista Flávia Januzzi. "Esse momento 'turbulento' e introspectivo só te fará crescer e brilhar mais! Já sinto isso! Você é luz", completou uma seguidora.

Na última terça-feira, Lilian compartilhou alguns registros da nova etapa de seu tratamento contra o câncer de mama, mostrando sua agenda com eventos importantes como os tratamentos de quimioterapia e radioterapia, além da cirurgia, recuperação cirúrgica e finalmente a volta ao trabalho. "Mais uma etapa começa! Sem esquecer que 'tudo passa' e que 'Ele continua sendo bom'", escreveu, na legenda do vídeo sonorizado com a canção "Oração ao Tempo" de Caetano Veloso.

Lilian revelou no ano passado, no programa "Em pauta", que tinha câncer de mama, e que já havia iniciado o tratamento. Na época, ela contou que recebeu o diagnóstico em outubro de 2021 e que, durante o processo de recuperação, passaria a usar lenços, pois tinha perdido muito cabelo.