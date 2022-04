João Vicente de Castro - Reprodução

João Vicente de CastroReprodução

Publicado 10/04/2022 13:10

Rio - João Vicente de Castro demonstrou não ter tabus ao falar sobre seus hábitos íntimos em conversa com o youtuber Matheus Mazzafera. Em determinado momento da entrevista, o ator de 39 anos foi questionado sobre quatro coisas que faz somente quando está sozinho e acabou revelando que se masturba na frente de outras pessoas.

fotogaleria

"Ronco, eu me masturbo... Mas eu também me masturbo na frente de pessoas", afirmou o humorista, sem acrescentar mais detalhes.

Em outro momento, João Vicente contou que procura ouvir bastante a pessoa por quem tem um interesse romântico e confessou que não vê problema em transar no primeiro encontro. Sobre a hora do sexo, o ator disse que costuma ser chamado de "safado" e "gostoso" durante a relação: "Filho da put* rola muito, sabia?", acrescentou aos risos.

Durante o bate-papo, o comediante também admitiu que o último perfil que "stalkeou" no Instagram foi de Rainha Matos. João Vicente ainda foi questionado sobre as vezes em que foi confundido com outros famosos e citou Romulo Estrela, José Loreto, Vladimir Brichta e Fábio Porchat.