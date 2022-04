Luan Santana e Izabela Cunha - reprodução do instagram

Luan Santana e Izabela Cunhareprodução do instagram

Publicado 11/04/2022 12:34

Rio - Luan Santana, de 31 anos, e Izabela Cunha, 26, mostraram um momento de intimidade através do Instagram Stories, na noite deste domingo. Os dois usaram pijamas com estampas do rosto do casal e compartilharam o look com os fãs.

Na legenda do vídeo, a modelo se declarou: "eu te amo". Já o cantor mostrou Izabela com a roupa de dormir e a encheu de elogios. "Tomou banho? Ficou gata com ele, você ficou muito gata com ele [pijama]", afirmou.

Luan Santana assumiu o namoro com Izabela Cunha em novembro do ano passado através das redes sociais. Recentemente, em entrevista ao Dia, o cantor adiantou que os dois vão dividir o mesmo teto em breve. "Todo mundo que namora e ama, fala em casamento. Quero morar com ela em breve. Tudo tem seu dia, lugar e hora para acontecer", avaliou.