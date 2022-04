Rita Lee - reprodução do instagram

Rita Leereprodução do instagram

Publicado 11/04/2022 22:06

Rio - Rita Lee está curada de um câncer no pulmão esquerdo, segundo noticiou o site New Mag, parceiro do portal Metrópoles, nesta segunda-feira (11). A informação foi confirmada pela cantora de 74 anos, que republicou uma postagem de Gilberto Gil em seus Stories do Instagram, com um post do veículo. A rainha do rock foi diagnosticada com o tumor em maio do ano passado e, desde então, passou por tratamentos para combater a doença.

fotogaleria

Nos últimos meses, a rainha do rock esteve reclusa e fez poucas aparições nas redes sociais, com fotos tiradas por seu marido, Roberto de Carvalho. Hoje, o músico voltou a atualizar o Instagram da artista com um clique em que Rita aparece sentada à beira da piscina e em frente a um belo jardim, vestindo moletom azul e chapéu.

Como de costume, a cantora recebeu uma onde de carinho na publicação, com comentários deixados por fãs e amigos. "The queen [a rainha, em inglês]", declarou João Lee, filho do casal. "Perfeitona", escreveu Manu Gavassi. "Rita, amamos você! Suas músicas fazem parte da minha vida, desde a adolescência e hoje me remontam cada momento! Você é genial!", comentou uma internauta.

Confira: