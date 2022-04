Malu Verçosa e Daniela Mercury posam com a equipe médica - Reprodução/Instagram

Malu Verçosa e Daniela Mercury posam com a equipe médicaReprodução/Instagram

Publicado 13/04/2022 17:08

Rio - Malu Verçosa, esposa de Daniela Mercury, revelou em um texto publicado no Instagram nesta quarta-feira (13) que por muito pouco não passou por uma cirurgia após a descoberta de um nódulo no pulmão esquerdo. A jornalista relembrou a tensão com a notícia e o livramento após saber que o nódulo reduziu drasticamente.

fotogaleria "Semana passada, viemos a São Paulo para, entre outras coisas, fazer exames de rotina. Foi aí que recebi o diagnóstico de um nódulo no pulmão esquerdo, com a possibilidade de ser um tumor. A vida deu um nó! Não voltamos para Salvador como planejado inicialmente. Seguimos em São Paulo para mais exames e cirurgia. Ontem fomos pro hospital Vila Nova Star apreensivas. Eu ia fazer a biópsia e, em seguida, seguiria para a cirurgia. @draludhmilahajjar ainda disse que havia a possibilidade de não acontecer nada, caso o nódulo tivesse reduzido, mas não nos deu muita esperança porque havia apenas 5 dias que eu havia feito exames e isso seria muito raro", relatou.

"Desci pra tomografia mais uma vez. Iam checar o posicionamento do nódulo para fazer a punção e biópsia. Em seguida, a cirurgia. [...] Em menos de 10 minutos na tomo, ouvi a gritaria dos médicos, palmas e minhas amigas queridas entraram na sala do exame me abraçando e celebrando. Uma festa. Eu não entendi nada. Elas tiverem que repetir a informação algumas vezes. O nódulo havia reduzido drasticamente e elas não fariam nem a biópsia mais. Eu não sei se foi milagre, se meu pai, que já está em outro plano, intercedeu, se eu ainda tenho muito o que fazer aqui nesse planeta. Não sei e não quero entender porque não é racional. A medicina não explica tudo. Só sei que sou abençoada. Que somos abençoadas. Sei também que naquele hospital fomos cercadas de amor e energia boa. Senti a felicidade de todos com a nossa felicidade, com meu livramento", concluiu.