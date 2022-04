Virgínia compartilhou alguns momentos da pequena cerimônia no Instagram - Reprodução / Instagram

Rio - Em viagem aos EUA, Virgínia Fonseca e Zé Felipe decidiram se casar pela terceira vez. O casal está no país com a filha, Maria Alice, de 10 meses, curtindo o período inicial da segunda gestação da influencer.

No Instagram, Vírginia publicou alguns stories mostrando os preparativos para cerimônia, que ocorreu em Las Vegas. "Bora acordar que hoje tem casamento aqui", anunciou. "Hoje eu e Zé vamos casar aqui em Las Vegas", explicou a influenciadora.

Já pronta, Virgínia compartilhou o visual com os seguires e brincou sobre o local do casamento: "Partiu casar, gente. Já estou pronta, Zé Felipe também. Casar em Vegas é casar assim. Êe, trem! Se eu não estivesse grávida já estaria bêbada [risos]"

O casal se deslocou até a capela em uma limousine, acompanhados pela mãe de Virgínia, Margareth Serrão. "To tensa. Acho que vou ficar com vergonha", admitiu a noiva nos stories. Depois da cerimônia, Virgínia compartilhou uma foto segurando um buquê, com a legenda "Casamos aqui também em Vegas".

Os casamentos anteriores do casal ocorreram no início de 2021 e no mês de julho do mesmo ano.