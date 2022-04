Carla Diaz no ’PodDelas’ - Reprodução/Youtube

Publicado 13/04/2022 15:35

Rio - Carla Diaz foi a convidada do "PodDelas" da última terça-feira (13) e comentou sua trajetória no "BBB 21". Durante a conversa com Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, a atriz relembrou como foi lidar com as informações recebidas ao deixar o reality show e o constrangimento ao ser entrevistada no "Mais Você".

fotogaleria "Eu assisti na Ana Maria Braga no dia seguinte, um grande susto. Que foi tudo revelado, na mesma manhã, onde eu estava ainda acordada, virada da minha saída. Não é a toa que eu fiquei tão chocada com tudo que eu estava vendo... Por mais que a sua equipe te avise: 'Olha, aconteceu isso e isso', ninguém quis me mostrar nada, até porque não deu tempo", contou.

A atriz desabafou sobre o sentimento de saber tudo o que falaram dela pelas costas. "Eu fiquei bem chocada com muita coisa que eu vi. É um choque de realidade, quando você confia nas pessoas e tal, e aí você vê que a realidade não é tão assim como você achava, tem uma certa decepção. Eu lembro que eu fiquei muda no programa, eu fiquei nervosa, tentando absorver tudo. Me falaram que eu fiquei minutos da Rede Globo só comendo peito de peru. Eu estava morrendo de fome e nervosa, só ficava comendo. E eu não estava com a apresentadora, era só uma câmera na minha frente, e eu desesperada escutando. Foi muito tenso ali, você saber das coisas... Não é a toa que depois, trataram muito bem os outros ex-participantes", recordou.

Tatá Estaniecki opinou sobre a situação. "E você era a menos culpada, né', disse. "É muito delicado você ser julgada pelas atitudes de outras pessoas. Olha que louco. Mas é que a gente é mulher, né? Então sobra pra gente. Mas eu segurei esse rojão, e falei: 'Sou essa mulher, e é isso. Não estou aqui para responder sobre as atitudes de outras pessoas não'", frisou.

Carla Diaz ainda comentou as dificuldades após deixar o programa. "Não foi fácil. Foi bem delicado assim quando eu saí, eu passei por um momento de: 'O que tá acontecendo?'. Mas, graças a Deus, tudo acontece para a gente aprender muita coisa nessa vida", finalizou.