Publicado 13/04/2022 11:46

Rio - A cantora e atriz Lucy Alves, de 36 anos, foi flagrada trocando beijos e carinhos com a produtora Victoria Zanetti, em um restaurante no Leblon, na Zona Sul do Rio. O clima entre as duas era de romance. A artista e a produtora deixaram o local de braços dados pelas ruas do bairro.

O amor está no ar! A cantora e atriz Lucy Alves foi vista no maior chamego com uma produtora, Victoria Zanetti. Lucy participou do The Voice Brasil 2013, terminando em 2⁰ lugar. Ela também fez papéis em novelas como Velho Chico e Amor de Mãe. pic.twitter.com/80S8H6sk9t — lesbocine (@lesbocine) April 12, 2022

De acordo com o jornal "Extra", Victoria Zanetti tem 28 anos, trabalha com produção de cinema e televisão. Ela também atua como assistente de direção. A produtora é de Petrópolis, mas atualmente mora no Leblon, onde as duas foram fotografadas.

Lucy Alves ficou famosa ao participar do "The Voice Brasil", em 2013. Depois disso, ela participou de novelas na TV Globo como "Velho Chico" e "Amor de Mãe", em que viveu a personagem dona Lurdes na primeira fase.