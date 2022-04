Leonardo Vieira - Reprodução/Instagram

Rio - Durante participação no podcast "Novela das 9", do Gshow, Leonardo Vieira desabafou sobre como sua orientação sexualidade foi exposta pela mídia após divulgarem um flagra do ator beijando outro homem.

fotogaleria "Eu tive que falar sobre o assunto, não decidi, decidiram por mim. Foi o famoso 'arrancado do armário'. Um paparazzo me fotografou em uma festa dando um beijo em um rapaz que, na época, nem era o Leandro, a gente tinha brigado, estava separado. Fui curtir um dia e um paparazzo me pegou. Tive que me posicionar", relembrou.

Leonardo Vieira ainda relembrou a dificuldade em lidar com a exposição. "Não foi um momento fácil, porque sempre fui discreto na minha vida, em tudo mesmo, na minha, fechado. Não sou o tipo de pessoa que fala de um problema para um amigo, por exemplo. Tive minha vida exposta de uma forma como nunca antes. Fui exposto, não me expus. Todo mundo tem uma orientação sexual, deveria ser uma coisa tratada com certa naturalidade, mas ainda não é, embora muitas coisas tenham mudado. Pessoas estão aí fazendo suas carreiras, então muitas coisas estão mudando, e espero que mude mesmo. Não pode ser mais como antigamente."