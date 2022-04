Fernanda Paes Leme comenta imitação de Dani Calabresa no PodDelas - Reprodução/Instagram/YouTube

Publicado 12/04/2022 15:15

Rio - Fernanda Paes Leme deu seu selo de aprovação para Dani Calabresa no vídeo em que a humorista imita o jeito de falar da atriz. Nesta terça-feira (12), a artista usou seu Instagram para compartilhar o registro e comentar o que achou da brincadeira feita pela humorista durante uma participação no podcast PodDelas.

"Oi gente, tô hidratando o cabelo então vou deixar a Dani Calabresa me substituindo um pouco, tá? Gênia", brincou Fernanda, na legenda da publicação. No vídeo, Dani imita o tom de voz da atriz, além de expressões e até a risada da morena. A humorista ainda impressionou as apresentadoras do programa, Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, ao copiar outras famosas como Sabrina Sato, Ivete Sangalo e Nicole Bahls.

Nos comentários da postagem, Calabresa agradeceu o carinho da amiga enquanto fãs também se divertiram com a imitação. "Awn, amo minha musa inspiradora sensuélêm!", declarou a humorista que comanda o quadro "CAT BBB" no reality show da TV Globo. "De olhos fechados, se colocar as duas pra falar na mesma hora, não sei quem é quem", escreveu o coreógrafo Justin Neto. "Sensacional!", disparou um internauta.

