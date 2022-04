Luiza Valdetaro se exercita em praia da Zona Sul do Rio; veja as fotos!

Rio - Luiza Valdetaro, de 36 anos, aproveitou a manhã desta terça-feira para se exercitar. A atriz fez um circuito de treino funcional na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, acompanhada da filha caçula, Sophia, de 5 anos. A artista, que está no elenco da série 'Fim', sem previsão lançamento pela TV Globo, mostrou muita disposição durante a atividade física. De top e shortinho, ela exibiu o corpão escultural. Para se proteger do sol, Luiza usou uma viseira e óculos escuros.

