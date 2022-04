Apresentadora Lívia Andrade é detonada nas redes sociais ao opinar sobre - Reprodução / Instagram

Apresentadora Lívia Andrade é detonada nas redes sociais ao opinar sobre Reprodução / Instagram

Publicado 12/04/2022 08:56 | Atualizado 12/04/2022 09:01

Rio - Lívia Andrade usou as redes sociais para opinar sobre os participantes do "Big Brother Brasil 22", no último domingo (10). Após declarar sua preferência pela permanência de Linn da Quebrada na casa, a apresentadora foi alvo de ataques de torcidas contrárias, em especial, dos torcedores de Arthur Aguiar.

fotogaleria

Ao observar os ataques, Lívia criticou: "Acho engraçada essa galera raivosa que torce pro BBB. A gente faz um comentário e eles vêm igual cachorro louco babando! BBB é jogo, acho que jogar também é fundamental. Santa hipocrisia", escreveu em seu Twitter.

No intuito de acabar com possíveis polêmicas, Lívia explicou que mesmo torcendo por Lina, também gostava do jogo de Arthur, a quem se referiu com um emoji de pão. "Para deixar claro: também gosto do Pão. Excelente jogador e paro aí."