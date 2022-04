Viúva de Maurílio posa ao lado de Murilo Huff - reprodução do instagram

Publicado 12/04/2022 07:47

fotogaleria

"Essa foto representa tantas coisas, tantos sentimentos... Foi tirada no 'Pelo 360°', evento incrível, festa linda... E eu estava me sentindo sozinha. Rodeada de milhares de pessoas, na companhia de colegas super felizes, dispostos a me animar! Mas o sentimento de vazio em alguns momentos era enorme! Aquele 'Está faltando algo', 'Não estou completa'", começou ela.



Em outro trecho, Luana disse que durante o evento sentiu saudade do marido, Maurílio. "Olhei várias vezes pro lado e imaginei o Maurílio ali na minha frente curtindo, cantando de olho fechado, se divertindo. Cada música que eu sabia que ele gostava, cada participação de colegas de trabalho que ele admirava, eu via e imaginava a reação dele a todo instante. E assim eu me senti a noite inteira: deslocada, sozinha. Mesmo sabendo que não estava. E aí, no final da noite, Murilo me presenteou com suas palavras, sua força, seu abraço. 'Como você está? Me dê um abraço... Vai passar!'. E com a certeza de cada palavra que você me disse ali, me fez acreditar que vai ficar tudo bem mesmo. Obrigada", finalizou.

Através dos comentários, Murilo se pronunciou: "Conta sempre comigo nega! Vai ficar tudo bem".