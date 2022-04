Virgínia Fonseca mostra início da 2ª gestação em clique romântico com Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2022 16:50

Rio - Virgínia Fonseca explodiu o fofurômetro dos seguidores, nesta segunda-feira (11), ao surgir em clima de romance com o marido, Zé Felipe, nas redes sociais. A influenciadora compartilhou um clique em que exibe a barriguinha de sua segunda gravidez, enquanto o casal curte uma viagem a Las Vegas, nos Estados Unidos. "Nós", escreveu a famosa na legenda da postagem no Instagram.

Não demorou muito até que os seguidores de Virgínia enchesse a publicação de elogios para o casal: "Lindos!", declarou uma internauta. "Que família linda!", escreveu outra fã. "Apaixonada na barriguinha!", disparou mais uma admiradora para a influencer, que também é mãe de Maria Alice, de 10 meses.

Recentemente, Virgínia revelou aos fãs que teve um sonho com o sexo de seu segundo filho. Grávida de dois meses, a influenciadora de 23 anos contou: "Esqueci de comentar com vocês. Hoje sonhei que estava grávida de outra menina. Era o chá revelação e aí falaram para mim. Fiquei sem acreditar, porque estava jurando que era menino! É isso, vamos aguardar para ver".

A esposa do cantor sertanejo Zé Felipe anunciou a segunda gestação em uma publicação feita no dia 6 de março. "Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném p alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre", celebrou.

