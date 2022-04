Lizzo mostra seu look ousado nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 11/04/2022 15:27 | Atualizado 11/04/2022 15:27

Rio - A cantora Lizzo, de 33 anos, postou no Instagram, nesta segunda-feira, um vídeo em que aparece com um look pra lá de ousado. Nas imagens, a artista aparece subindo as escadas de um jatinho com uma calça com recortes no bumbum. "Vou lançar o hit do verão no dia 14 de abril", escreveu a cantora na legenda.

Os fãs fizeram vários elogios. "Você é maravilhosa, sua confiança te deixa ainda mais atraente", disse uma fã. "Preciso de uma legging igual", comentou outra pessoa. "Rainha", disse um admirador. Lizzo é conhecida por hits como "Truth Hurts", "Juice" e "Good as Hell".