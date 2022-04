Cauã Reymond no 'Encontro' - reprodução da TV Globo

Publicado 11/04/2022 20:00

São Paulo - Virou meme! Cauã Reymond foi surpreendido enquanto andava por uma comunidade no Rio de Janeiro no último domingo (10). O galã da Globo foi abordado por um fã incrédulo com a beleza do ator. Na emoção do momento, o homem por trás da gravação deu passe livre para Cauã beijar a futura namorada.

"Pensei que o bagulho era só de novela, que o maluco era bonito, mané, o homem é bonito de verdade", comentou o homem que o apelido é Maneirão. Divertido, Cauã Reymond respondeu, "Tu achou mesmo?".

Sem ter vergonha, Maneirão entregou: "Tu é muito bonito. Quando eu tiver uma namorada, eu vou deixar tu pegar". Rindo, o ator recusou respondendo que é casado.

"Ser boi para tu é suave, fui boi duas vezes na baixada com maluco feio. Tu é alto, forte, bonito, nariz pontudo, queixo quadrado, cabelo liso, quase que nem eu", justificou o rapaz acrescentando: "Só tem que malhar mais perna".

O vídeo foi postado no perfil do Instagram de Maneirão que já conta com mais de 15 mil seguidores. Nos comentários, os seguidores do rapaz deram risada das piadas. "Você é sem limites", escreveu um seguidor. No Twitter, o vídeo viralizou e acabou virando meme. A gravação conta com mais de 900 mil reproduções.

Confira:

Cauã Reymond:



Alto

Forte

Bonito

Nariz pontudo

Queixo quadrado

Cabelo liso

Que nem eu?? (quase ‍️)

Tem malhar mais perna? — •v̷i̷c̷t̷o̷r̷•↑% (@vctrcnddo) April 11, 2022

A reportagem é de Luanda Moraes, do iG.