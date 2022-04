Lázaro Ramos no Roda Viva - reprodução de vídeo

Publicado 12/04/2022 08:27

Rio - Lázaro Ramos foi o entrevistada do programa 'Roda Viva', da TV Cultura, na noite desta segunda-feira. No programa, o ator e diretor abriu o coração e deu detalhes de como foi dirigir a esposa, Taís Araujo, nas cenas românticas do filme 'Medida Provisória', que estreia nesta quinta-feira.

"Fiquei morto de ciúmes. Fiquei, mesmo. Geralmente eu não tenho, não sei o que aconteceu, mas eu estava muito envolvido no filme", disse ele. Na bancada do programa, a atriz deu risada da declaração do marido, e ele continuou: "Mas é estranho, é esquisito. 'Beija mais, repete'. Dá desespero quando erra a cena [risos]. Tive que aprender, conversei [com ela], ó que mico!", divertiu-se. No longa, Taís interpreta a médica Capitu, mulher do advogado Antônio (Alfred Enoch).

Na atração, Lázaro também falou sobre sua saída da TV Globo após 17 anos, para assinar com a Amazon Prime. "Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida e a Globo generosamente me propôs continuar a relação, mas o que eu virei não tinha essa nomenclatura na Globo. Na Amazon, estou executando uma função que é: ator, diretor, roteirista. Um termo inédito que chama showrunner, em um formato de contrato que poucas pessoas tem. Nesse momento, já dirigi um filme que é um musical pra jovens, estou preparando uma série, um outro filme, como diretor, e um projeto como ator".