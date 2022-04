Thiaguinho e Carol Peixinho - reprodução do instagram

Publicado 12/04/2022 11:12

Rio - Thiaguinho usou o Instagram para parabenizar a namorada, Carol Peixinho, que completa 37 anos, nesta terça-feira. O cantor publicou uma série de fotos românticas com amada e se declarou para ela.

"E hoje é dia de Carolina! Feliz aniversário, meu amor! O primeiro (de todos) que passo contigo! Você ilumina onde passa! E hoje é uma honra ter sua luz iluminando minha vida. Que seu caminho seja sempre abençoado e que nosso amor seja cada vez mais lindo e forte! Tudo de melhor! Porque você merece muito! Eu te amo! 'Bora' viver seu dia! Ah, e obrigado por tudo! Axé!", escreveu o cantor.

Através dos comentários, a ex-participante do 'No Limite' e 'BBB' respondeu o amado. "Obrigada, meu amorzão. Deus ilumine a gente, nosso forte amor, e a nossa história linda que estamos construindo!! Tudo isso é só o começo. Agradeço todos os dias pelo nosso encontro e por você cuidar tanto, tanto, tanto de mim! Eu te amoo! E bora viver sim! Com muita alegria, luz, amor e leveza!".

Os rumores de um romance entre Carol e Thiaguinho começaram em novembro de 2021. O casal, no entanto, só assumiu o namoro no fim de fevereiro deste ano. "Minha felicidadezona de todo dia", escreveu ela ao postar uma foto com o cantor. "Luz pra tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração... E que seja sempre assim... Iluminado! Felizão com a sua luz", escreveu o pagodeiro ao publicar a mesma foto.