Publicado 12/04/2022 10:38

Rio - Maíra Cardi mostrou um momento de intimidade após fazer uma transmissão ao vivo no Instagram, na madrugada desta terça-feira. A esposa de Arthur Aguiar, participante do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, esqueceu a live aberta e foi até o banheiro, filmando tudo. Ela só percebeu a gafe pouco tempo depois.

"Um beijo! Com licença que eu vou fazer xixi, que eu tô apurada", avisou ela aos seus seguidores, no fim da transmissão ao vivo. Em seguida, Maíra levanta e vai até ao banheiro. Quando chega ao vaso sanitário, a coach percebe que não encerrou a live e se surpreende. "Ô, meu Deus, tá ligado aqui, em nome de Jesus, como é que desliga?", comentou.

Os internautas logo reagiram a situação e acusaram a esposa de Arthur Aguiar de ser forçada. "Nossa como ela é "natural"", comentou um usuário do Instagram. "Achei forçado, premeditado", opinou outra. Alguns usuários do Twitter também se manifestaram: "Esse esquecimento da Maíra Cardi de encerrar a live só evidencia o que eu acho dela. Forçadissíma", disse um. "Fui entrar na live da Maira Cardi e ela tava no banheiro e esqueceu a live ligada. Coitada", destacou outro. Teve até quem achasse que ela estava fazendo propaganda de um produto que aparece no vídeo.







