Sabrina Petraglia anuncia o nascimento do terceiro filho - reprodução do instagram/ @babuskafotografia

Publicado 12/04/2022 12:44

Rio - Sabrina Petraglia, de 38 anos, anunciou o nascimento do filho, Léo, através do Instagram, nesta terça-feira. O bebê veio ao mundo às 21h39 de domingo, pesando 3,9kg e medindo 49cm. O pequeno é fruto do relacionamento da atriz com o engenheiro Ramón Velázquez. Vale lembrar que os dois já são papais de Maya, de 1 ano, e Gael, de 2.

"Nós dois estamos ótimos! Foi um parto muito emocionante, cheio de respeito e cuidado. Léo é um ariano, um verdadeiro leão mamando e chegou trazendo muita alegria", escreveu Sabrina na legenda.

Através dos comentários, os fãs da atriz vibraram com a notícia. "Que alegria! Bem-vindo Léo", disse um. "Família linda. Muita saúde pra vocês", desejou outro. "Léo é uma fofura", reagiu um terceiro.