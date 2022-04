Em rara aparição, Sérgio Chapelin é clicado ao lado da esposa na Zona Sul do Rio

Rio - Ex-apresentador do 'Globo Repórter', da TV Globo, Sérgio Chapelin esteve com a esposa, Regina Ghiaroni, em uma clínica particular da Zona Sul do Rio, nesta terça-feira, para tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Logo depois, o casal passeou pelas ruas do Leblon. Os dois, que foram clicados por um paparazzo, entraram em uma loja de brinquedos e, em outro estabelecimento, compraram ovos de páscoa.

Sérgio Chapelin se despediu do 'Globo Repórter' em setembro de 2019, após 23 anos no comando da atração. O jornalista, que trabalhou na TV Globo durante 46 anos, decidiu se aposentar e foi substituído por Sandra Annenberg e Gloria Maria.

Relatar erro