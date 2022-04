Lore Improta faz desabafo após ter samba criticado: 'Não tem condições' - Reprodução/Instagram

Publicado 12/04/2022 17:30

Rio - Lore Improta usou suas redes sociais, nesta terça-feira (12), para rebater críticas que recebeu após compartilhar um vídeo feito durante o ensaio técnico da escola de samba Unidos do Viradouro na Marquês de Sapucaí, no último domingo . Nos Stories do Instagram, a musa da agremiação se defendeu e esclareceu que a "paradinha" que faz em sua coreografia é necessária por motivos de saúde.

"Está uma onda na internet de 'cadê o samba?'. Não tem condições da gente passar uma hora na Sapucaí sambando sem parar. Já não sambo tanto o caminho todo, meu pé já está lascado desse jeito. Se eu sambar uma hora, ou eu caio com a cara no chão, ou saio de cadeira de rodas. Não tem condições. Daí boto uma paradinha com a bateria, que me lasquei todinha para ensaiar, e vocês: 'Cadê o samba? Não deixa o samba morrer'. Minha gente, está chato", desabafou a esposa de Leo Santana.

Anteriormente, a professora de Xande de Pilares na "Dança dos Famosos" mostrou para os fãs um chinelo de grife, no valor de R$ 6 mil, que comprou para ter mais conforto. Porém, a influenciadora considerou devolver o calçado após seguidores compararem o desenho da logo com o símbolo do Batman.

"Gucci, como vocês fazem uma papete do Batman e não me avisam na hora que eu fui comprar. Paguei tão caro. Nem sou fã do Batman. Estão aqui: 'você consegue trocar?'. Eu: 'Não. Vou ficar com ela. Estava querendo faz tempo. Meu pé lascou, comprei e gastei uma nota... Não vou ficar porque parece papete do Batman? É Gucci by Batman (risos). É chic, né não?", brincou Lore em seus Stories.