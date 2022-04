Yasmin Brunet nega romance com Neymar após fim do casamento com Gabriel Medina - Reprodução/Instagram

Publicado 12/04/2022 20:54

Rio - Yasmin Brunet usou suas redes sociais, nesta terça-feira (12), para se pronunciar sobre os boatos de que teria tido um affair com Neymar Jr., após se separar de Gabriel Medina. Em seus Stories do Instagram, a modelo demonstrou sua irritação ao negar o romance com o "parça" do ex-marido.

"Recebi uma foto de uma fofoca ridícula... já inventaram muitas coisas sobre mim, mas essa foi uma das mais abusurdas", declarou, de forma curta e simples. O boato surgiu após a colunista Amanda Souza, do site Diário Prime, noticiar que Neymar e Medina teriam brigado por causa da suposta ficada entre o jogador da Seleção e a filha de Luiza Brunet.

Os rapazes também foram às redes sociais se pronunciar sobre os rumores: "Gabriel Medina, eu falo ou você fala? Tomar no c*, né? Quer Ibope, minha filha?", disparou Neymar, que ainda acrescentou: "Cansado dessas fake news e desses jornalistas que propagam essas notícias de m*rda", escreveu em seus Stories. Medina foi direto ao republicar uma foto que dizia: "Minha paz é inegociável". Mais tarde, os "parças" também compartilharam uma foto de uma chamada de vídeo em que deixaram explícito o clima amigável entre os dois.