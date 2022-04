Rodrigo Faro - Reprodução/Instagram

Publicado 12/04/2022 21:22

Rio - Rodrigo Faro deixou os fãs babando ao surgir sem camisa em postagem no Instagram, nesta terça-feira (12). Aos 48 anos, o apresentador da RecordTV posou vestindo nada além de uma calça jeans e óculos escuros, impressionando a web com o abdômen sarado. Na legenda, o comunicador brincou sobre as expressões que mostra nas fotos publicadas: "E aí? Sorrindo ou sério?", questionou.

Nos comentários, os fãs de Rodrigo Faro ignoraram a pergunta e encheram o apresentador de elogios: "Esse homem é igual vinho", disparou uma seguidora. "Tá dormindo no formol", afirmou outra internauta. "Nem reparei no sorriso", confessou uma terceira.

