Hariany Almeida e José Victor PiresReprodução/Instagram

Publicado 13/04/2022 21:19

Rio - Após movimentar a web com belas fotos de biquíni , Hariany Almeida usou suas redes sociais para anunciar o fim de seu namoro com o ator José Victor Pires. Nesta quarta-feira (13), a ex-participante do "BBB 19" compartilhou a notícias com os fãs em seus Stories do Instagram e afirmou que os dois pretendem seguir apenas como amigos.

"Meus amores, estou vindo aqui com carinho e respeito a todos que me acompanham e torciam para o meu namoro. Nos últimos dias, decidimos juntos que seguiremos sendo apenas amigos, continuamos com a nossa parceria e consideração! Obrigada por todas as mensagens. E, por favor, respeitem esse momento porque nenhum término é fácil", desabafou a modelo.

Em seguida, a musa da Imperatriz Leopoldinense completou: "Dispenso especulações pois isso é muito íntimo. E, ao José, só desejo coisas boas pois ele é um menino de um coração muito bom. Sempre irei desejar coisas boas para ele, e vou guardar todos os momentos vividos no meu coração. Agora, vida que segue para nós dois!", declarou ela sobre o relacionamento que assumiu em outubro do ano passado, durante entrevista ao podcast PodDelas.

Conhecido por atuar em novelas da TV Globo, José Victor também compartilhou uma nota sobre o fim do romance em seus Stories do Instagram. O comunicado destaca a intenção do ex-casal de manter uma relação de "carinho, respeito e parceria".