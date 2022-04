Nove dias depois do parto, Bárbara Evans mostra como seu corpo está - Reprodução / Instagram

Nove dias depois do parto, Bárbara Evans mostra como seu corpo está Reprodução / Instagram

Publicado 13/04/2022 12:17 | Atualizado 13/04/2022 12:21

Rio - Bárbara Evans compartilhou no Instagram as mudanças corporais que está enfrentando, poucos dias depois de dar à luz a sua primeira filha, Ayla, fruto do relacionamento com Gustavo Theodoro. A modelo publicou alguns stories, usando apenas um sutiã de amamentação e uma calcinha, no intuito de mostrar como seu corpo está.

fotogaleria

"Vocês estão pedindo para ver a minha barriguinha. Nove dias pós-parto está assim. Está bom, né? Estou usando cinta, mas só durante o dia. Para dormir, eu tiro", iniciou. "Estou bastante inchada. Mas a barriguinha está desinchando. Quadril também está bem grande, ainda. O umbigo fica meio caidinho, mas estamos recuperando", contou sobre a recuperação da cesariana.



No sábado, a modelo comentou sobre os inchaços e dores no pós-operatório, além da sua experiência com a cesariana. "Olha quem apareceu! Maquiagem nunca mais, né?! No pós-parto, estou bem inchada ainda. Olha, barriga de alguns meses. Sinto ainda algumas dores, mas hoje acabaram os remédios".

"Eu passei mal no começo da cesárea. Comecei a me tremer porque estava com muito medo da dor da anestesia. Estava muito nervosa. A anestesia em si não dói... mas fiquei com muita sensação de desmaio e com vontade de vomitar, mas a anestesista falou que era normal. E ela dá outro remédio em cima, na veia, para que melhore. Fiquei passando mal durante uns cinco ou dez minutos. Mas também pode ser da nossa cabeça, por estar nervosa. Eu falava para o Gustavo 'Amor, me ajuda! Eu vou morrer'. É uma sensação bem ruim, de morte, mas está tudo bem você. Eles estão vendo, você está sendo monitorada", relembrou Bárbara.