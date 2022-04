Hariany posta cliques de biquíni no Instagram - Reprodução / Instagram

Publicado 13/04/2022 13:51 | Atualizado 13/04/2022 13:52

Rio - Hariany Almeida está no Rio de Janeiro para o desfile do Carnaval 2022, onde será musa da Imperatriz Leopoldinense. Nesta quarta-feira (13), a influenciadora decidiu ir à uma praia, na Zona Sul da cidade e fazer alguns registros do passeio para o Instagram.

fotogaleria

"Azuuuul! As fotos não precisam nem de edição… Minha manhã foi assim hoje, nada mal né?", escreveu Hariany. "Acordar cedinho, fazer exercício, e depois dar um pulo no mar… A vida do carioca e boa, né gente? Estou aproveitando o máximo para viver isso nesses dias que estou por aqui", contou.

Em uma entrevista para revista Quem, Hariany afirmou estar empenhada na preparação do desfile, comendo até mesmo ovo cru para melhorar seu condicionamento físico. "Muitas vitaminas estão presentes no ovo. Isso tem me feito bem e estou me entregando de corpo e alma para esse Carnaval", disse.