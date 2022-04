Samyra Show revela bastidores da Farofa da Gkay: Muita droga e prostituição - reprodução de vídeo

Publicado 12/04/2022 14:31

Rio - Samyra Show soltou o verbo e expôs os bastidores da 'Farofa da Gkay', em entrevista ao canal 'Ielcast', do grupo Meio Norte, do Piauí. A cantora, que foi uma das atrações do evento, que aconteceu em Fortaleza, em dezembro, disse que o local tinha muitas drogas e prostituição. Ela ainda criticou o comportamento da humorista na ocasião.

fotogaleria

“Eu estive em um evento esse ano, não vou falar o nome do evento, mas começa com a letra F e a o nome da dona da festa começa com G. Entendedores entenderão. Foi um aniversário, que foram três dias em Fortaleza. Babado! Ali vi muito ego, muita vaidade. Um medindo quem tem mais seguidor. Eu não aguentei", começou Samyra.

Em seguida, a cantora explicou como foi convidada para se apresentar na festa e reclamou da forma que foi tratada pela digital influencer. "A menina (Gkay) vem no meu whatsapp, me convida pra cantar na festa. Fui cantar, fiz a permuta. Quando cheguei lá, o primeiro dia, que eu não fui cantar, ia me apresentar no segundo dia, em uma pool party... Quando eu cheguei lá, ela não desceu nem pra me dar oi. Já que ela não veio, eu, educadamente, fui lá no quarto dela. Me agradeceu e saiu como se eu fosse nada. Ei, pera aí. Tenho o meu valor. Tenho uma história de 20 anos no mercado. Posso não ter milhões na internet, mas eu quero os que vão ao meu show. Quando eu vi esse digital, o povo estava todo lá".

Segundo a artista, o ambiente do evento era difícil de engolir. "Me enojou, era uma falsidade. Nunca vi. Quem era do Sul não se mistura com o do Nordeste. Os da dancinha são os que mais se acham. Eu tinha que estar nesse negócio mesmo pra eu ver isso. Porque uma coisa eu aprendi. Eu leio muito a bíblia e gosto de um versículo que diz: 'Eu posso estar no mundo e não pertencer ele'. Eu posso cantar forró, mas aquilo ali.. ", afirmou ela.

Ao falar sobre o 'mundo' da Farofa', Samyra expôs os bastidores do furdunço. "Aquele mundo ali era muita droga, prostituição. Muitas coisas que não estão dentro dos meus valores. Muita coisa que ninguém teve coragem de falar. Porque pagou muita página para estar lá. Ninguém postou porque estavam tudo sendo pagos para estarem lá.", disse ela, se referindo aos Instagram de fofocas que cobriam o evento. Tinham pessoas se desfazendo das outras, falando no microfone assim: 'se tirar foto com fulano, beltrano, eu boto pra fora...'. Eu falei assim: 'pô, eu te conheci tão simples, tão humilde. E hoje, que prepotência".

A cantora ainda deixou claro que não tem medo de não ser mais convidada para a Farofa após contar tudo o que rolou no evento. "Não faço questão, nem quero". Ao ser questionada quem era Gkay, Samyra disparou: Uma mulher que conseguiu conquistar os sonhos e está perdida. Tá indo muito Maria vai com a outras".

Veja o vídeo: