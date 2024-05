João Carlos da Silva foi alvo da Operação Escudo Oncológico, da Polícia Civil - Divulgação

Publicado 17/05/2024 21:20

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (17),, suspeito de integrar uma quadrilha que roubou mais de R$ 1 milhão em medicamentos oncológicos do Hospital Marcos Moraes, no Méier, Zona Norte do Rio. João Carlos foi alvo da Operação Escudo Oncológico, realizada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio da 12ª Delegacia de Acervo Cartorário (Deac). O criminoso responde por roubo qualificado e associação criminosa.

Policiais localizaram João Carlos na comunidade do Arará, na Zona Norte do Rio. Segundo as investigações, o preso e seus comparsas entraram armados no Hospital Marcos Moraes, em novembro do ano passado. O grupo usava uniforme e crachás semelhantes aos de funcionários. Em seguida, roubaram os medicamentos que estavam armazenados em uma geladeira de remédios de alto custo. Nesse roubo, os criminosos levaram cerca de R$ 80 mil. Em maio do mesmo ano, a quadrilha já havia furtado a mesma unidade de saúde, causando prejuízo de R$ 1 milhão em remédios.

Contra João Carlos foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele foi levado à sede DRF e está à disposição da Justiça do Rio.