Ossada estava dentro de um buraco que era usado como cisternaReprodução

Publicado 17/05/2024 19:38

Rio - Ossos, aparentemente de humanos, foram encontrados, nesta sexta-feira (17), em um buraco em uma fazenda abandonada, no Conjunto Manguariba, em Paciência, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados e após as buscas encontraram um buraco que era usado como cisterna, onde foram localizadas as ossadas, que, aparentemente, são humanas.

A área foi isolada e o fato comunicado à 36ª DP (Santa Cruz). De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar a situação.

Há a suspeita de que o terreno seja usado como um cemitério clandestino pela milícia que atua na região. Um sapato e uma bolsa foram encontrados no terreno.