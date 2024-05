Caso aconteceu próximo à Ilha do Papagaio, em Cabo Frio, na tarde desta sexta-feira (17) - Reprodução

Publicado 17/05/2024 19:11 | Atualizado 17/05/2024 22:17

Rio - Uma lancha pegou fogo, na tarde desta sexta-feira (17), no mar de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Um homem precisou ser encaminhado a um hospital. Este é o segundo caso de incêndio em uma embarcação em uma semana na cidade.

O barco estava próximo à Ilha do Papagaio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma cortina de fumaça que pôde ser vista desde a Praia do Forte. Um vídeo mostra os tripulantes da lancha recebendo ajuda de pessoas em motos aquáticas e em outras embarcações.

Segundo informações preliminares, as chamas começaram na casa de máquinas do barco e alastraram pela embarcação. Os tripulantes tiveram que pular no mar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 16h50. Os militares socorreram Diego Coelho, de 39 anos, e o levaram ao Hospital Central de Emergência (HCE). Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Outra quatro vítimas recusaram remoção para a unidade de saúde.

Caso semelhante

Inicialmente, os feridos haviam sido levados para o Hospital Municipal São José Operário, em Cabo Frio, mas precisaram ser transferidos para unidades estaduais das Regiões dos Lagos, Metropolitana e da Baixada Fluminense. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), os pacientes são assistidos por equipes multidisciplinares, com assistência médica 24 horas, de acordo com suas necessidades clínicas.

No Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, estão Raphael Júnior de Oliveira Larangot, de 34 anos, e os seus filhos, Rafaela, 9, e Miguel, 4, com quadro estável. Já no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, estão Leni Eustáquia Paloma de Jesus, de 28 anos, e o filho Gabriel, 8, também com estado estável.

Giovanni Santos de Brito, de 30 anos, que era o condutor do barco, está internado no Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Vereador Melchiades Calazans (HTO Baixada), em Nilópolis. A vítima também tem quadro considerado estável.