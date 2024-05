Drogas e armas apreendidas durante operação no Morro do Jorge Turco - Reprodução

Publicado 17/05/2024 18:55 | Atualizado 17/05/2024 19:35

Rio - Uma operação da Polícia Militar terminou com três suspeitos feridos e um preso na tarde desta sexta-feira (17), no Morro do Jorge Turco, em Rocha Miranda, na Zona Norte. O trio foi encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, e, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde.

De acordo com a PM, a operação tem o objetivo de combater o confronto entre facções na região e segue em andamento. Além dos três baleados, um terceiro homem foi preso em flagrante. Foram apreendidas três pistolas, um rádio-transmissor e drogas.