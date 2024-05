Criminosos sequestram ônibus e interditam a pista lateral da Avenida Brasil, na altura de Realengo - Reprodução

Criminosos sequestram ônibus e interditam a pista lateral da Avenida Brasil, na altura de RealengoReprodução

Publicado 17/05/2024 17:36 | Atualizado 17/05/2024 19:07

Rio - Um ônibus da linha 765 (LECD67 - Mendanha x Terminal Deodoro) foi sequestrado por criminosos e usado como barricada para fechar a pista lateral da Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, na altura da comunidade do Batan, em Realengo, na Zona Oeste, na tarde desta sexta-feira (17).

Os manifestantes também atearam fogo em objetos para tentar impedir a passagem de veículos na pista central da Avenida Brasil. No entanto, os carros conseguem passar pelo bloqueio. Esse foi o quarto ônibus sequestrado em menos de dez horas na cidade do Rio de Janeiro. Equipes da Polícia Militar estiveram no local e a manifestação foi encerrada. A motivação do ato seria uma retaliação às ações policiais em comunidades de Realengo.

Criminosos sequestram ônibus e interditam a pista lateral da Avenida Brasil, na altura de Realengo Reprodução

Veja o vídeo:

O Centro de Operações Rio informou que, por volta das 17h18, a Avenida Brasil foi liberada, mas há bastante retenção no trecho. Uma rota alternativa para os motoristas que precisam chegar à Campo Grande ou Santa Cruz é seguir pela Avenida Marechal Alencastro, Av. Duque de Caxias e Estrada da Água Branca. A orientação é evitar a região de Realengo.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para ocorrência de fechamento da avenida Brasil, altura do Batan, nos dois sentidos da via. De acordo com o comando do BPVE, a via expressa já está liberada e o trânsito retomou a fluidez. O policiamento foi reforçado na região.



Segundo o Rio Ônibus, Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio, os quatro ônibus foram sequestrados e usados como barricadas nas regiões da Vila Aliança e Realengo. Nos últimos 12 meses, já foram 151 veículos. "O Rio Ônibus repudia mais este episódio de violência e reforça seu pedido ao Poder Público para que garanta a segurança e o direito de ir e vir do cidadão no Rio de Janeiro", informou por meio de nota.

Pouco antes da manifestação, quatro suspeitos de integrar um grupo criminoso foram detidos na comunidade do Batan, enquanto tentavam instalar barricadas nas vias de acesso à comunidade localizada na Zona Oeste do Rio. A ocorrência foi encaminhada à 33ª DP (Realengo).

Retaliação por operação da PM

Moradores da Vila Aliança e do Complexo de Senador Camará, na Zona Oeste, viveram momentos de tensão na manhã desta sexta-feira (17). Por conta de uma operação do 14ª BPM (Bangu) na região, bandidos sequestraram um ônibus e atearam fogo em barricadas em diversas ruas da região, para tentar impedir o avanço dos agentes pelas comunidades.

A operação começou ainda no início da manhã e, segundo relatos nas redes sociais, houve intenso confronto na localidade conhecida como MG, na Vila Aliança. Por volta das 8h20, mais tiros foram ouvidos na comunidade e em Senador Camará. Dois criminosos foram presos, duas pistolas e drogas foram apreendidas na região.

Bandidos sequestraram um ônibus da linha 926 (Senador Camará x Penha) na Vila Aliança e usaram o veículo como barricada, além de terem incendiado outros. Por conta da ação, as rotas das linhas 389 (Vila Aliança x Candelária), 371 (Campo Grande x Marechal Hermes) e 926 (Senador Camara x Penha) sofreram alterações e não circularam na região.