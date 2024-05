Criminosos sequestraram ônibus e usaram o veículo como barricada - Reprodução/TV Globo

Publicado 17/05/2024 08:03 | Atualizado 17/05/2024 13:03

Rio - Moradores da Vila Aliança e do Complexo de Senador Camará, na Zona Oeste, vivem momentos de tensão nesta sexta-feira (17). Por conta de uma operação do 14ª BPM (Bangu) na região, bandidos sequestraram um ônibus e atearam fogo em barricadas em diversas ruas da região, para tentar impedir o avanço dos agentes pelas comunidades.

A operação começou ainda no início da manhã e, segundo relatos nas redes sociais, houve intenso confronto na localidade conhecida como MG, na Vila Aliança. Por volta das 8h20, mais tiros foram ouvidos na comunidade e em Senador Camará. Confira abaixo. Até o momento, dois criminosos foram presos, duas pistolas e drogas foram apreendidas na região.



Vila aliança pic.twitter.com/3ps58CsCGL — Ação e Reação (@reacao_acao) May 17, 2024

Pau quebrando na Vila Aliança pic.twitter.com/ChngGJGWsj — TENDÊNCIA RIO (@Tendencia_Rio) May 17, 2024

E tbm 2 Veículos blindados da polícia circulando na região. pic.twitter.com/vkGnbJiLPf — Pega Visão RJ (@PegaVisaoRjNews) May 17, 2024

Bandidos sequestraram um ônibus da linha 926 (Senador Camará x Penha) na Vila Aliança e usaram o veículo como barricada, além de terem incendiado outras. Por conta da ação, as rotas das linhas 389 (Vila Aliança x Candelária), 371 (Campo Grande x Marechal Hermes) e 926 (Senador Camara x Penha) sofreram alterações e não circulam na região. Segundo o Rio Ônibus, nos últimos 12 meses, 148 coletivos foram sequestrados. "O Rio Ônibus repudia mais este episódio de violência e reforça seu pedido ao poder público para que garanta a segurança e o direito de ir e vir do cidadão no Rio de Janeiro".



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, na região do Complexo de Senador Camará, seis unidades escolares foram impactadas, enquanto na Vila Aliança, oito foram afetadas. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o Centro Municipal de Saúde Dr. Eithel Pinheiro de Oliveira Lima, em Senador Camará, acionou o protocolo de acesso mais seguro e suspendeu o funcionamento nesta sexta-feira.



PM atua na Zona Norte e Grande Rio

Também nesta sexta-feira, a Polícia Militar realiza ações na Zona Norte, Baixada Fluminense e Região Metropolitana. Em Del Castilho, o Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuou nas comunidades Bandeira 2 e Rato Molhado. Na ação, os cães farejaram indícios de drogas e os agentes apreenderam uma arma, uma carregador, munições, dois artefatos explosivos de fabricação caseira e drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 25ª DP (Engenho Novo).

Em São Gonçalo, o Complexo da Coruja e o Morro do Viana são alvos do 7º BPM (São Gonçalo). Segundo a PM, agentes patrulhavam a Avenida Gouveia e foram vistos chegando à comunidade por suspeitos que fugiram, deixando uma mochila para trás. Dentro dela haviam uma pistola, um carregador, um radiotransmissor e drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).

Já o 3º BPM (Méier) está na favela do JJ Cowsert, em Tomás Coelho, e no Morro do Dezoito, em Água Santa, onde um criminoso foi preso e uma pistola, munição, carregador de pistolas e drogas foram apreendidos. A ação tem o objetivo de desarticular ações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, roubos de veículos e cargas e prevenir guerra entre facções.



No curso da operação desta sexta-feira, policiais do #3BPM prenderam um criminoso e apreenderam pistola, munição, carregador de pistolas e drogas, na comunidade Morro do 18, em Piedade. pic.twitter.com/Xm5GuHofw7 — @pmerj (@PMERJ) May 17, 2024

Há também operação do 24º BPM (Queimados) nas comunidades São Simão e Caixa D'água, em Queimados. Até o momento, três criminosos foram presos, uma pistola, um radiotransmissor, um coldre de pistola e drogas foram apreendidos. As equipes ainda removeram barricadas de ruas da região, usando uma retroescavadeira.



Em andamento. pic.twitter.com/Q4NjHdYlZx — @pmerj (@PMERJ) May 17, 2024 Durante a operação desta sexta-feira (17), policiais do #24BPM removeram barricadas (barreiras físicas) que impediam a livre circulação por vias das comunidades São Simão e Caixa D'água, em Queimados. pic.twitter.com/uc3mA5bpYb — @pmerj (@PMERJ) May 17, 2024