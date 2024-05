Agentes encontraram celular dentro de esconderijo em parede de presídio - Reprodução

Agentes encontraram celular dentro de esconderijo em parede de presídioReprodução

Publicado 17/05/2024 17:39 | Atualizado 17/05/2024 19:12

Rio - Policiais penais apreenderam, nesta sexta-feira (17), 297 celulares e 13 roteadores durante a Operação Chamada Encerrada II, com buscas por aparelhos em unidades prisionais do Rio de Janeiro. A ação, que tem o objetivo de prevenir crimes de extorsão por ligação, contou com 438 agentes em 42 presídios.

"A Operação Chamada Encerrada teve continuidade hoje com o objetivo de intensificar o combate a essa prática criminosa. As unidades da ação desta quinta-feira foram selecionadas a partir de um trabalho de análise de dados e levantamento de informações de inteligência, que acompanha de forma sistemática indícios de utilização de aparelhos celulares por parte de custodiados nos efetivos carcerários", comentou a secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca Nebel.

Durante o ano de 2023, a Seap apreendeu 10 mil celulares e 20kg de material aparente entorpecente. Nesta quinta-feira, quatro detentos foram isolados após policiais penais identificaram uma rede de comunicação entre eles. A quadrilha, além de realizar extorsões com simulação de falso sequestro, também planejava uma aliança com outros detentos ligados a uma milícia que atua na Zona Oeste.

"Além de intensificar as revistas de rotina nas unidades prisionais com o intuito de coibir a prática de crimes cometidos intramuros, também reforçamos as revistas nas portarias das unidades para impedir a entrada de todos os itens ilícitos. Paralelo a isso, estamos viabilizando, em parceria com a Senappen, um sistema de bloqueador de sinal de aparelhos celulares, que já se encontra em fase de elaboração de edital", acrescentou Maria Rosa.