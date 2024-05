Publicado 18/05/2024 00:00

Na Manchete, Durante ação da PM na Zona Oeste, criminosos sequestram e incendeiam ônibus

Em Rio, Greve de servidores federais da saúde continua

Homem que morreu em incêndio em apartamento na Zona Norte tentava salvar a família

Ação contra tráfico de animais silvestres termina com dois presos

Em Brasil, Governo do Rio Grande do Sul anuncia que investirá R$ 12 bilhões para reconstrução do estado; verba virá principalmente de valores que o RS pagaria de dívidas à União

Em Economia, Imposto de renda: saiba como declarar o aluguel de imóvel

No Ataque, Após foto polêmica, Gabigol é multado e não usará mais a camisa 10 do Flamengo

Brasil sediará a Copa Feminina-2027

No D, Ator Tony Ramos, de 75 anos, apresenta melhora após fazer cirurgia na cabeça