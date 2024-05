Thiago Martins Cafiero (esquerda) e Welbert Felicio da Silva foram isolados no presídio - Reprodução

Thiago Martins Cafiero (esquerda) e Welbert Felicio da Silva foram isolados no presídioReprodução

Publicado 16/05/2024 17:33

Rio - A Polícia Penal isolou quatro detentos que estariam realizando extorsões e mantendo comunicação com milicianos que estão fora da cadeira. A descoberta foi feita nesta quarta-feira (15), durante uma operação Penitenciária Bandeira Stampa, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste, onde os agentes apreenderam oito celulares, anotações e outros itens irregulares.

De acordo comas investigações da Subsecretaria de Inteligência (Ssispen), o grupo de presos especializado em extorsões por telefone também estaria planejando uma aliança com outros detentos integrantes de uma milícia que atua na Zona Oeste. Além disso, os detentos estariam simulando sequestros de familiares de vítimas em troca de pagamentos de resgate.

As revistas foram realizadas por agentes da Subsecretaria Operacional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Nas anotações encontradas pelos policiais foram identificados nomes e números de celular de futuras vítimas do golpe do falso sequestro.

Thiago Martins Cafiero, um dos detentos isolados, foi acusado de envolvimento no assassinato do ex-líder comunitário da Rocinha Vanderlan de Barros Oliveira, o 'Feijão'. Outro alvo da operação, Welbert Felício da Silva foi preso em flagrante por participar do sequestro de um empresário em Duque de Caxias , em 2018.